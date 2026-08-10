iQOO раскрыла характеристики 2K-дисплея Neo 11 Ultra перед анонсом

Компания iQOO готовится официально представить смартфон Neo 11 Ultra в Китае 18 августа, и в преддверии презентации менеджер бренда по продукту подробно рассказал о возможностях экрана нового устройства. Как сообщила в Weibo продакт-менеджер iQOO Хуэйхуэйцзы, смартфон получит плоскую OLED-панель диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2K.

Отличительной особенностью дисплея является не только разрешение — по словам представителя компании, в устройстве применяется первый в мире светоизлучающий материал отечественного производства F2, созданный с использованием технологии микрометрового напыления. Проще говоря, это новый способ нанесения светоизлучающего слоя на экран, который, по заявлению iQOO, повышает светоотдачу по сравнению с прежними решениями. Благодаря этому Neo 11 Ultra способен работать с полноценной 2K-панелью, при этом, по словам продакт-менеджера, потребляя меньше энергии, чем некоторые представленные на рынке 1,5K-экраны.

Это заметное заявление, поскольку панели с разрешением 1,5K традиционно считались более безопасным выбором с точки зрения автономности. Напомним, что стандартная модель iQOO Neo 11, вышедшая в конце прошлого года, уже была оснащена 6,82-дюймовым 2K LTPO-дисплеем, так что высокое разрешение экрана само по себе не является новинкой для линейки Neo. Новизна заключается именно в сочетании такого разрешения с более энергоэффективным исполнением. Анонс происходит на фоне того, что iQOO также готовится в этом же месяце представить модель Z11S одновременно с Neo 11 Ultra.

Что касается дизайна, предсерийные образцы в расцветке Radiant White демонстрируют эффект «текучего света» в 3D-исполнении: задняя панель обладает переливающимся покрытием, меняющим оттенок в зависимости от угла обзора и освещения, а также сохраняет характерный для серии «плавающий» дизайн камеры и скруглённые грани корпуса.