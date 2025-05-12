iQOO разработал компактный игровой планшет

Компания iQOO готовит к выпуску компактный планшет с 8-дюймовым дисплеем, который, как ожидается, станет прямым конкурентом Lenovo Legion Y700 Gen 4. Об этом сообщил информатор Smart Pikachu на платформе Weibo. Новый планшет iQOO станет частью стратегии бренда по выходу в нишу высокопроизводительных Android-устройств малого формата.

По данным источников, устройство получит меньший экран по сравнению с 8,8-дюймовой панелью у Legion Y700 Gen 4, но при этом будет ориентировано на геймеров и пользователей, требующих высокой производительности. Официальный запуск планшета ожидается во второй половине 2025 года.

Рынок компактных Android-планшетов остаётся ограниченным, на фоне доминирования iPad mini. Однако, как отмечает инсайдер Digital Chat Station, сразу несколько китайских брендов, включая iQOO, активно развивают эту категорию. Все предстоящие устройства в этом сегменте будут сфокусированы на игровых возможностях и получат тонкий, лёгкий корпус с дисплеями размером от 8 до 9 дюймов.

Хотя технические характеристики компактного планшета iQOO пока не раскрываются, предполагается, что в его основе будет один из флагманских чипсетов — Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400. Это позволит устройству конкурировать по производительности с Legion Y700 Gen 4, который оснащён Snapdragon 8 Elite и системой охлаждения с радиатором площадью 12 000 мм².

Для справки, Lenovo Legion Y700 Gen 4 оснащён 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 3040 × 1904, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. Планшет предлагает до 16 ГБ оперативной памяти, хранилище до 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 68 Вт.

Более подробная информация о компактной новинке iQOO может появиться ближе к её официальному анонсу.