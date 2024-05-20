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iQOO представил смартфон Neo9S Pro на базе Dimensity 9300+

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Компания Vivo выпустила новый смартфон iQoo Neo9S Pro, основанный на чипе Dimensity 9300+. Этот чип является обновленной версией процессора Dimensity 9300, который использовался в предыдущей модели iQoo Neo9 Pro.

iQOO представил смартфон Neo9S Pro на базе Dimensity 9300+

Кроме процессора Dimensity 9300+, в iQoo Neo9S Pro также установлен фирменный вспомогательный процессор Q1, который помогает повысить производительность в играх. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Устройство имеет 6,78-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой подсветки 2160 Гц. На передней панели находится 16-мегапиксельная фронтальная камера.

iQOO представил смартфон Neo9S Pro на базе Dimensity 9300+

Основная камера iQoo Neo9S Pro состоит из двух датчиков на 50 мегапикселей, где основным является Sony IMX920. Смартфон имеет заднюю панель, покрытую приятным на ощупь стеклом. Емкость батареи составляет 5160 мАч, и устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Цена iQoo Neo9S Pro осталась на уровне прошлогодней модели Neo9 Pro, начиная от 3000 юаней или около 40 тыс. рублей.

iQOO представил смартфон Neo9S Pro на базе Dimensity 9300+

Iqoo смартфоны
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