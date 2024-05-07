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iQOO Neo 9s Pro и Vivo X100s с новым чипом Dimensity 9300 + показали на фото

Автор На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

На конференции разработчиков компания MediaTek представила свой новый чипсет верхнего уровня под названием Dimensity 9300+. Он будет использоваться в двух смартфонах от Vivo: X100s и iQOO Neo 9s Pro. Фотографии этих устройств уже доступны на платформе Weibo.

iQOO Neo 9s Pro и Vivo X100s с новым чипом Dimensity 9300 + показали на фото

iQOO Neo 9s Pro имеет схожий дизайн с моделью Neo 9 Pro и отличается плоским экраном и встроенной камерой.

В настройках телефона указано, что он будет иметь впечатляющий объем памяти: 1 ТБ встроенной и 16 ГБ оперативной. Кроме того, iQOO Neo 9s Pro будет оснащен собственным чипом Q1, который повышает производительность в играх.

Смартфон Vivo X100s сохраняет дизайн предыдущих моделей серии X100.

Ожидается, что iQOO Neo 9s Pro будет иметь 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

iQOO Neo 9s Pro и Vivo X100s с новым чипом Dimensity 9300 + показали на фото

Хотя емкость аккумулятора пока не подтверждена, предполагается, что она будет такой же, как у модели Neo 9 Pro — 5160 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

На задней панели ожидается тройная камера с основным сенсором 50 Мп и системой стабилизации изображения.

Vivo X100s, вероятно, будет иметь множество общих характеристик с моделью X100, за исключением экрана и чипсета.

Ожидается, что он будет обладать 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и тройной камерой, включающей 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основной сенсор 50 Мп, а также сверхширокоугольный сенсор и 3-кратный телеобъектив.

iQOO Neo 9s Pro и Vivo X100s с новым чипом Dimensity 9300 + показали на фото

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