iQOO Neo 12 и iQOO Pad Pro прошли сертификацию перед выходом в Китае

Компания iQOO готовится представить новый смартфон Neo 12 и игровой планшет Pad Pro. Оба устройства, предположительно, прошли обязательную сертификацию 3C в Китае, благодаря чему стали известны параметры их быстрой зарядки.

В базе китайского регулятора обнаружены устройства с модельными номерами V2618A и iPA2693. Первый, как ожидается, принадлежит смартфону iQOO Neo 12 и поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт. Второй номер связывают с планшетом iQOO Pad Pro, для которого заявлена зарядка мощностью 66 Вт.

По предварительной информации, iQOO Neo 12 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 6,83-дюймовый OLED-дисплей производства Visionox с разрешением 2K и частотой обновления до 185 Гц.

Для повышения производительности в играх смартфон могут оснастить отдельным графическим чипом и встроенным вентилятором охлаждения. Также устройству приписывают аккумулятор емкостью около 9000 мА·ч.

Планшет iQOO Pad Pro, согласно утечкам, оборудуют 8,8-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и специализированным игровым чипом iQOO Q3. Максимальная мощность зарядки составит 66 Вт.

Официальная презентация iQOO Neo 12 ожидается в Китае до конца октября 2026 года. Не исключено, что одновременно производитель представит и новый планшет. Окончательные характеристики и стоимость устройств пока не раскрыты.