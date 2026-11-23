Компания iQOO представила флагманский смартфон iQOO 16, который первым среди Android-устройств получил OLED-дисплей Samsung нового поколения M16. Подробности о технологии производители раскрыли на совместном мероприятии в Южной Корее.

Матрицы M16 относятся к новейшему поколению мобильных экранов Samsung. Ранее подобные панели появились в смартфонах Apple, включая iPhone 18 Pro и iPhone Duo. Однако среди производителей устройств на Android первым новую технологию использовал именно бренд iQOO, а не Samsung.

Развитие OLED-матриц остаётся одним из важнейших направлений конкуренции на рынке флагманских смартфонов. Производители стремятся улучшить качество изображения, яркость, цветопередачу и энергоэффективность экранов.

Появление M16 в iQOO 16 показывает, что передовые дисплейные технологии Samsung доступны и сторонним компаниям. Это может повлиять на оснащение будущих флагманских устройств других брендов.