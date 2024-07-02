Главная » Новости

iPhone X, AirPods и HomePod от Apple стали официально устаревшими устройствами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Apple официально признала iPhone X, умную колонку HomePod первого поколения и оригинальные AirPods устаревшими продуктами.

Категория «устаревших» включает продукты, которые были сняты с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для таких устройств Apple больше не предоставляет сервисную поддержку, обслуживание и запасные части в своих сервисных центрах. Однако, если у компании есть запасные части, они могут провести ремонт.

iPhone X был анонсирован в сентябре 2017 года и был первым iPhone без физической домашней кнопки, вместо которой была введена функция распознавания лица Face ID.

HomePod первого поколения был анонсирован в июне 2017 года и представлял собой умную колонку с поддержкой голосового помощника Siri. Оригинальные AirPods были представлены в сентябре 2016 года и стали популярными беспроводными наушниками.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.