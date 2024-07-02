iPhone X, AirPods и HomePod от Apple стали официально устаревшими устройствами

Apple официально признала iPhone X, умную колонку HomePod первого поколения и оригинальные AirPods устаревшими продуктами.

Категория «устаревших» включает продукты, которые были сняты с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для таких устройств Apple больше не предоставляет сервисную поддержку, обслуживание и запасные части в своих сервисных центрах. Однако, если у компании есть запасные части, они могут провести ремонт.

iPhone X был анонсирован в сентябре 2017 года и был первым iPhone без физической домашней кнопки, вместо которой была введена функция распознавания лица Face ID.

HomePod первого поколения был анонсирован в июне 2017 года и представлял собой умную колонку с поддержкой голосового помощника Siri. Оригинальные AirPods были представлены в сентябре 2016 года и стали популярными беспроводными наушниками.