iPhone SE 2025 получит новый корпус и заднюю панель iPhone 16 из-за камеры

Согласно утверждениям китайского инсайдера Fixed Focus Digital, новый iPhone SE, который ожидается в 2025 году, будет иметь заднюю панель, аналогичную предстоящему iPhone 16. Интересно отметить, что размеры корпуса iPhone SE 4 будут соответствовать базовой версии iPhone 14.

Это изменение может быть связано с обновлением камеры, так как по слухам, смартфон будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, что требует замены корпуса, предназначенного для 12-мегапиксельной камеры, установленной в iPhone 14.

Хотя информация о наличии двойной камеры в новом iPhone SE пока не подтверждена, Apple может принять решение добавить эту функцию в бюджетную модель.

Ожидается, что iPhone SE 4 получит безрамочный дизайн с системой распознавания лица Face ID, 6,1-дюймовый экран, процессор Apple A18, аналогичный используемому в iPhone 16, а также порт USB Type-C и кнопку домой.

Интересно отметить, что сообщение от Fixed Focus Digital также упоминает «планы поставки на конец сентября 2024 года», что может указывать на возможность более раннего выпуска iPhone SE 4, несмотря на обычную традицию презентации моделей SE в марте