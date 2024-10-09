iPhone с серого рынка могут не поддерживать русские сим-карты

Покупатели новых моделей iPhone на сером рынке могут обнаружить, что устройства не поддерживают сим-карты российских операторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС.

Она отметила, что некоторые модели iPhone могут быть настроены для работы с операторами других стран, что ограничивает их функциональность в России. Такие устройства, купленные в непроверенных магазинах или на маркетплейсах, могут не работать с сим-картами российских операторов.

Голицына подчеркнула, что на некоторых рынках, таких как Индия и в ряде европейских стран, существует практика настройки устройств под конкретных операторов. Поэтому важно, чтобы ритейлеры проверяли устройства, что невозможно гарантировать при покупке на сером рынке.

Эксперт также отметила, что неофициальные продавцы могут предлагать восстановленные телефоны или поддельные модели iPhone. Эти устройства могут не проходить должный контроль качества и вызывать проблемы с программным обеспечением и модулями связи.

Кроме того, такие смартфоны обычно не имеют официальной гарантии, и пользователи вынуждены самостоятельно оплачивать ремонт в случае поломки.

Голицына предупредила, что на маркетплейсах и в объявлениях часто встречаются мошенники, что может привести к финансовым потерям.