iPhone к 20-летию: как может выглядеть юбилейная модель

Юбилейный iPhone, приуроченный к 20-летию линейки, ожидается осенью 2027 года и, по имеющимся данным, станет обладателем самых заметных изменений во внешнем виде устройства со времён iPhone X. Ситуация во многом повторяет историю десятилетней давности: тогда, в 2017 году, юбилейная модель отказалась от кнопки Home и получила экран, занимающий практически всю переднюю панель. Новая версия, как предполагается, задаст направление дизайна на несколько последующих лет и выйдет одновременно со вторым поколением складного iPhone.

Центральным элементом обновлённого облика называют стекло. По информации из отраслевых источников, устройство получит преимущественно стеклянный корпус с изогнутым экраном без вырезов, стеклянную заднюю панель и изогнутое стекло, охватывающее все четыре грани корпуса. Такое решение может стать наиболее полным воплощением идеи, при которой смартфон выглядит как цельный кусок стекла. Сообщается, что предприятия в цепочке поставок Apple уже завершили модернизацию производственных линий, а качество сборки будет сопоставимо с первым поколением iPhone Air.

В отличие от выраженных «водопадных» краёв, применявшихся ранее на смартфонах Samsung, Apple, по имеющимся сведениям, стремится к менее выраженному изгибу по всем сторонам панели, используя технологию так называемых «микроизгибов» вместо глубокого перехода экрана на боковые грани. Такая форма может сделать свайпы от края экрана более естественными, снизить искажение изображения и добавить корпусу мягкости на ощупь.

Отмечается, что эффект может достигаться не только за счёт физической кривизны панели. По одной из версий, конструкция будет отличаться от привычных изогнутых экранов Android-смартфонов и опираться на сочетание оптического преломления, светопроводящих структур и визуальных эффектов, благодаря которым рамка будет визуально «исчезать». Согласно одному из сообщений, компания может использовать в маркетинге формулировку, перекликающуюся с названием текущего программного языка дизайна. Также в сети появлялось неподтверждённое изображение с рамкой около 1,1 мм — для сравнения, у iPhone 17 Pro этот показатель составляет примерно 1,44 мм, однако достоверность источника этого изображения не подтверждена.

Наибольшая неопределённость по-прежнему сохраняется в отношении передней панели устройства. Согласно данным источников, Apple рассматривает вариант полностью бесшовного экрана, при котором система Face ID и фронтальная камера будут скрыты под дисплеем, — для этого может использоваться специальное «микропрозрачное» стеклянное окно, пропускающее инфракрасные сенсоры Face ID. Вместе с тем аналитик отрасли отмечал, что подобная технология вряд ли будет полностью готова к 2027 году. Хотя компания продолжает тестировать подэкранную камеру, сохраняется вероятность, что на устройстве останется небольшое отверстие или уменьшенный вариант Dynamic Island, аналогичный ожидаемому в моделях iPhone 18 Pro.

По имеющимся данным, линейку планируется представить в двух размерах — с диагональю около 6,3 и 6,9 дюйма, что соответствует показателям iPhone 18 Pro и Pro Max, при этом более крупная модель может оказаться немного больше нынешней и позиционироваться как устройство с 7-дюймовым экраном за счёт более тонких рамок.

Ожидается, что рамка корпуса останется тонкой и полированной, однако материал её изготовления пока не определён. Часть источников указывает на возможный отказ от алюминия, используемого в текущих моделях, однако по другим данным утверждается, что алюминий остаётся наиболее практичным вариантом с учётом тепловыделения при работе процессов искусственного интеллекта на устройстве, а титан или так называемый «жидкий металл» пока не рассматриваются как реалистичная замена. При этом отмечается, что алюминий может использоваться именно на моделях с прямыми гранями, что оставляет возможность применения иного материала на юбилейной модели с изогнутым корпусом.

Также сообщается, что Apple вновь рассматривает использование твердотельных тактильных кнопок вместо механических. Речь идёт о возобновлении ранее отложенного проекта по замене боковой кнопки, регулятора громкости, кнопки действия и кнопки управления камерой на тактильные аналоги, встроенные в корпус и не имеющие подвижных механических элементов. Такое решение соответствовало бы концепции устройства, выполненного как единое стеклянное целое, поскольку позволило бы отказаться от физических отверстий в корпусе. По имеющимся сведениям, подобные кнопки уже прошли проверку на работу в перчатках, с мокрыми руками, при экстремальных температурах и с установленным чехлом, а для их функционирования даже при выключенном устройстве или разряженной батарее предусмотрен отдельный энергоэффективный микропроцессор.