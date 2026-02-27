iPhone и iPad получили сертификацию для работы с секретными данными НАТО

iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, официально сертифицированными для обработки секретной информации альянса НАТО. Сертификация была проведена Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии (BSI) и охватывает устройства с операционными системами iOS 26 и iPadOS 26.

Процесс проверки включал оценку встроенных средств защиты, таких как шифрование данных, биометрическая аутентификация через Face ID и функции безопасного хранения информации. Все эти технологии признаны соответствующими строгим стандартам безопасности НАТО, что позволяет использовать устройства для работы с конфиденциальной информацией военного и стратегического характера.

Кроме того, сертификация учитывает обновления системы безопасности, регулярные патчи и механизмы защиты от кибератак, что повышает надёжность устройств при работе в сложных и потенциально опасных средах. Получение такого уровня допуска открывает возможности для использования iPhone и iPad не только в военных структурах стран-участниц альянса, но и в других государственных организациях, где требуется работа с секретными данными.