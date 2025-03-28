iPhone Fold получит соотношение сторон как у iPad Pro — 4:3

Ожидается, что компания Apple выпустит свой первый складной смартфон, называемый iPhone Fold, в следующем году. По новым данным, в разложенном виде он будет напоминать iPad Pro благодаря соотношению сторон почти 4:3.

iPhone Fold, вероятно, появится осенью следующего года и будет иметь дисплей диагональю 5,5 дюйма, как у iPhone 13 mini. В разложенном состоянии экран составит 7,8 дюйма, что делает его размером между Galaxy Z Fold6 и Pixel 9 Pro Fold.

Согласно информации, полученной от инсайдеров, соотношение сторон 4:3 выбрано для лучшей совместимости с программным обеспечением, оптимизированным для iPad. Все iPad, кроме iPad mini, имеют такое соотношение сторон.

Однако пока нет подтверждений, что iPhone Fold будет работать на iPadOS. Ожидается, что цена устройства в США составит от 2000 до 2500 долларов. Apple, по слухам, сотрудничает с Samsung Display, чтобы создать почти невидимую складку экрана и корпус из титанового сплава.