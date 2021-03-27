IPhone 6 и iPhone 5s получили обновление iOS 12.5.2

Apple одна из немногих компаний, которая регулярно выпускает обновление безопасности для старых устройств, только у этого производителя обновления получают даже смартфоны и планшеты, выпущенные четыре года назад.

«Купертиновкая» компания выпустила небольшое обновление для всех поддерживаемых iPhone, iPad и iPod, а также для моделей, которые уже давно не обновляются.

Так, обновление безопасности было выпущено даже для прошивки iOS и iPadOS 12.5.2.

Такая версия ОС работает на iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPod touch 6.

В компании отмечают, что новое обновление безопасности рекомендовано для установки всем, так как в нем закрывают ранее обнаруженные уязвимости.