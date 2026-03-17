iPhone 5 и 8GB iPhone 4 признаны винтажным

Apple объявила iPhone 5 и 8GB iPhone 4 устаревшими устройствами, переместив их с списка «винтажных» в категорию «обsolete» на своей странице продуктов.

Считается, что устройство является винтажным, если с момента прекращения его продаж прошло пять лет, и устаревшим — по прошествии семи лет. Для винтажных моделей ремонт возможен в магазинах Apple и у авторизованных сервисных центров при наличии запчастей, тогда как устаревшие устройства обычно не подлежат ремонту, а комплектующие больше не поставляются.

iPhone 5 был представлен в 2012 году с алюминиево-стеклянным корпусом, увеличенным 4-дюймовым экраном, поддержкой LTE и первым разъёмом Lightning вместо 30-пинового коннектора; продажи прекратились в 2013 году после выхода iPhone 5s и 5c. Модель 8GB iPhone 4 выпускалась с 2011 по 2013 год и вместе с iPhone 5 после снятия с продажи в США продавалась как бюджетное устройство на развивающихся рынках.