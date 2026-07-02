iPhone 18 Pro получит разные модемы в США и других странах — данные утечки

Похищенные данные производственного партнёра Apple, компании Tata Electronics, указывают на то, что iPhone 18 Pro будет использовать разные модемные чипы в зависимости от рынка сбыта: американские модели сохранят аппаратное обеспечение Qualcomm, тогда как международные версии получат собственный модем Apple — C2.

Информация появилась в результате масштабной кибератаки на Tata, которая наряду с Foxconn занимается сборкой iPhone. Группировка, называющая себя World Leaks, похитила более 630 ГБ конфиденциальных данных, которые впоследствии распространились в сети. Материалы были получены незаконным путём, и издание MacRumors напрямую с похищенными файлами не ознакомилось; при этом издание AppleInsider провело собственный анализ данных и подтвердило подлинность ряда ключевых документов.

Особое внимание привлекла спецификация комплектующих, предположительно относящаяся к американской версии iPhone 18 Pro: в ней фигурируют несколько компонентов Qualcomm вместо модема Apple C2 (кодовое название Ganymede). Среди упомянутых деталей Qualcomm — SDX80M, SDR875, QDM8771, QDM8720, PMK75, PMX75 и QET7100A; эти компоненты связаны с поддержкой диапазона mmWave 5G. Международные версии iPhone 18 Pro, согласно утечке, получат модем C2 — преемник модемов C1 и C1X, которые сейчас используются в iPhone Air, iPhone 17e и iPad Pro с чипом M5.

Как отмечает AppleInsider, это означает, что модем C2 по-прежнему не поддерживает диапазон mmWave, и Apple вновь вынуждена полагаться на решения Qualcomm для американских операторов связи. Диапазон mmWave представляет собой сверхвысокочастотный сегмент 5G, который предлагает преимущественно оператор Verizon и который обеспечивает очень высокую скорость загрузки данных на коротких расстояниях. Модемы Apple C1 и C1X считаются более энергоэффективными по сравнению с аналогами Qualcomm, поэтому покупатели iPhone 18 Pro в США могут столкнуться с несколько меньшим временем автономной работы устройства по сравнению с версиями, продающимися в других странах.

Аналитик издания Daring Fireball Джон Грубер прокомментировал практическую сторону вопроса. По его наблюдениям, хотя в тестах 5G действительно превосходит LTE по скорости, это различие не оказывает заметного влияния на повседневное использование телефона — по его оценке, обычная сеть 5G и так обеспечивает более чем достаточную скорость, а дополнительная скорость mmWave оборачивается лишь повышенным расходом заряда батареи.

Отвечая на вопрос, почему Apple не может просто использовать модем C2 повсеместно вместо сохранения Qualcomm для американского рынка, Грубер указал на экономические интересы операторов связи. По его мнению, компании Verizon и, в меньшей степени, AT&T вложили значительные средства в развитие сетей mmWave и заинтересованы в том, чтобы флагманские смартфоны поддерживали эту технологию — тогда как для Apple приоритетом являются длительное время автономной работы и достаточная скорость соединения.

Слухи о появлении модема C2 в iPhone 18 Pro циркулируют уже несколько лет и связаны с более широкой стратегией Apple по снижению зависимости от Qualcomm. Раздельное использование модемов — C2 для большинства стран и Qualcomm для США — стало бы значительным шагом в этом направлении, хотя и не означало бы полного отказа от продукции Qualcomm.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступят в продажу осенью, одновременно с первым складным iPhone от Apple.