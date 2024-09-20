iPhone 18 Pro получит дорогой процессор нового поколения

Аналитик Мин-Чи Куо в своем новом прогнозе рассказал о будущих iPhone 18, которые будут отличаться от предшественников.

Основное новшество — использование 2-нм процессоров, что значительно повысит вычислительную мощность и энергоэффективность благодаря увеличению числа транзисторов.

Производство таких чипов начнется в 2025 году на заводе TSMC. Однако стоит отметить, что только Pro-версии iPhone 18 будут оснащены новыми процессорами, что приведет к увеличению цен по сравнению с предыдущими моделями.

Сложность и стоимость производства 2-нм чипов также отразятся на конечной цене устройств.