iPhone 18 Pro получил новую камеру и подорожал примерно до 101 тысячи рублей

Apple обновила линейку iPhone 18 Pro, сохранив диагонали экранов 6,3 и 6,9 дюйма, пиковую яркость 3000 нит и 48-мегапиксельные сверхширокоугольную и телефотокамеры. Мощность беспроводной зарядки MagSafe и Qi2 по-прежнему ограничена 25 Вт.

Смартфоны получили процессор A20 Pro с семиядерной графикой. По заявлению Apple, производительность CPU выросла до 20%, GPU — до 40%, а скорость обработки задач ИИ увеличилась вдвое. Испарительную камеру системы охлаждения увеличили втрое по площади.

Основная 48-мегапиксельная камера теперь оснащена переменной диафрагмой с режимами ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 и ƒ/4. Также появились ручные настройки выдержки, баланса белого и диафрагмы, обновленные фотографические стили и возможность снимать видео в кинематографическом режиме 4K Dolby Vision при 60 кадрах в секунду.

Автономность iPhone 18 Pro заявлена на уровне до 36 часов воспроизведения видео, а Pro Max — до 45 часов. Проводная зарядка позволяет восполнить 50% аккумулятора примерно за 15 минут. Для младшей Pro-модели впервые доступна версия с накопителем на 2 ТБ.

Стартовая цена iPhone 18 Pro составляет около 101,1 тысячи рублей, а iPhone 18 Pro Max — около 109,6 тысячи рублей по официальному курсу ЦБ на 11 сентября — 84,3508 рубля за доллар.

Предзаказы на новые смартфоны откроются 12 сентября, продажи начнутся 18 сентября.