iPhone 18 Pro не будет доступен в чёрном цвете

По данным инсайдеров, Apple не планирует выпускать iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в чёрном цвете. Предыдущие модели — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — выпускались в трёх цветах: серебристый, космический оранжевый и тёмно-синий, без чёрного или тёмно-серого варианта.

Источник из Weibo, Instant Digital, сообщил, что новые премиальные модели Apple также не получат чёрный цвет. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, рассматривается глубокий красный оттенок и несколько более традиционных вариантов, но чёрный среди них отсутствует. Ранее ходили слухи о фиолетовом и коричневом цветах, однако Гурман считает их лишь вариациями красного.

Для будущего складного iPhone прогнозируется более классическая палитра: космический серый/чёрный и серебристый/белый.

Ожидается, что iPhone 18 Pro будет представлен в сентябре, а складная модель может появиться позднее в этом году.