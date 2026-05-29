iPhone 18 Pro может получить переменную диафрагму камеры и подорожание модуля

По данным аналитика цепочек поставок Ming-Chi Kuo, камера в iPhone 18 Pro и версии Pro Max будет использовать новый объектив с переменной диафрагмой. Сообщается, что стоимость такого фотомодуля окажется примерно на 50% выше по сравнению с текущими решениями, применяемыми в линейке.

Технология переменной диафрагмы, о которой ранее сообщалось в утечках, позволяет физически изменять размер отверстия объектива, регулируя количество света, попадающего на сенсор. Это даёт более гибкий контроль экспозиции и глубины резкости по сравнению с фиксированной диафрагмой f/1.78, используемой в моделях от iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro.

Указывается, что компонент будет стоить примерно на половину дороже текущего семислойного пластикового объектива основной камеры. Поставки части модулей, по информации источников, может взять на себя Sunny Optical Technology, который способен обеспечить значительную долю заказов.

Также сообщается о расширении роли Sunny Optical в экосистеме Apple, включая участие в поставках компактных камерных модулей для новых устройств, в том числе упоминаемого MacBook Neo. Отмечается, что поставки этой модели оказались выше ожиданий, что привело к пересмотру прогнозов от 5 до 10 млн устройств в 2026 году.

Отдельно говорится, что в перспективе к 2028 году ультраширокоугольная камера будущих iPhone может перейти на улучшенную COB-архитектуру вместо flip-chip упаковки, что потенциально позволит уменьшить размеры модуля или улучшить качество съёмки при тех же габаритах.

Кроме того, по словам аналитика, Sunny Optical получила заказы на компоненты для двух устройств OpenAI, включая смартфон и портативное устройство. Ожидается, что iPhone 18 Pro и версия Pro Max выйдут осенью вместе с первым складным iPhone.