iPhone 18 Pro Max против Samsung Galaxy S26 Ultra: какой флагман 2026 года лучше именно для ваших задач

Apple iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra представляют два разных подхода к современному флагманскому смартфону. Оба устройства получили дисплеи диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления до 120 Гц, производительные процессоры нового поколения, расширенные AI-функции и профессиональные камеры. Тем, кто рассматривает покупку новинки Apple, может быть интересен iPhone 18 Pro Max в Sergeev Electronics, однако перед выбором важно оценить не только цену и характеристики, но и реальные сценарии использования. Galaxy делает ставку на универсальность, большой диапазон зума, S Pen и гибкость Android, тогда как iPhone сильнее интегрирован в экосистему Apple и предлагает развитые инструменты для фото и видео.

Характеристика iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Экран 6,9″ Super Retina XDR OLED, до 120 Гц 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Гц Разрешение 2868 × 1320, 460 ppi 3120 × 1440, QHD+ Масса 249 г 214 г Толщина 8,75 мм 7,9 мм Процессор Apple A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Основная камера 48 Мп, переменная диафрагма 200 Мп, f/1.4 Оптический телевик 48 Мп, 4× 10 Мп 3× + 50 Мп 5× Система iOS 27 Android 16, One UI 8.5

Официально iPhone 18 Pro Max имеет размеры 163,4 × 78 × 8,75 мм и весит 249 г. Galaxy S26 Ultra почти совпадает с ним по высоте и ширине — 163,6 × 78,1 мм, — однако его корпус тоньше, а масса составляет всего 214 г. Разница в 35 г для смартфонов такого размера заметна: Samsung меньше утомляет руку при длительном чтении, съёмке или просмотре видео.

Дизайн и удобство: одинаковый размер экрана, разное ощущение в руке

Оба производителя в 2026 году используют алюминиевые корпуса. Apple перешла к цельной алюминиевой конструкции с Ceramic Shield 2 спереди и Ceramic Shield сзади. Samsung применяет Armor Aluminum, Gorilla Armor 2 на фронтальной панели и Gorilla Glass Victus 2 сзади. Galaxy S26 Ultra также сохранил встроенный S Pen, который превращает большой экран не только в средство потребления контента, но и в рабочий инструмент для заметок, разметки документов и рисования.

Для пользователя, который часто держит смартфон одной рукой, преимущество Galaxy заключается прежде всего не в нескольких десятых миллиметра толщины, а именно в меньшей массе. iPhone 18 Pro Max остаётся очень крупным и тяжёлым аппаратом. Его 249 г необходимо учитывать тем, кто привык читать с телефона лёжа, много снимает с рук или носит смартфон в кармане вместе с чехлом.

Дисплей: OLED против Dynamic AMOLED 2X

iPhone получил 6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED с разрешением 2868 × 1320 точек, плотностью 460 ppi и адаптивным ProMotion до 120 Гц. Официальная максимальная яркость составляет 1600 нит для HDR-контента и до 3000 нит на улице. Минимальная яркость может снижаться до 1 нит.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra использует 6,9-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120 × 1440 точек и адаптивной частотой 1–120 Гц. Samsung указывает пиковую яркость до 2600 нит. Кроме того, смартфон получил встроенный Privacy Display: система может ограничивать видимость отдельных приложений, уведомлений или экрана целиком при взгляде сбоку.

Номинальная плотность пикселей рассчитывается по формуле:

PPI ≈ √(W² + H²) / D,

где W и H — разрешение по горизонтали и вертикали, а D — диагональ в дюймах. По разрешению Galaxy имеет больший запас детализации, однако на 6,9-дюймовом экране оба дисплея уже находятся в диапазоне, где отдельные пиксели при обычной дистанции практически неразличимы. Значения максимальной яркости также нельзя напрямую использовать как лабораторный рейтинг: Apple и Samsung применяют разные режимы и методики измерения.

Для чтения, навигации и работы в общественных местах интереснее Galaxy благодаря меньшему весу, QHD+ и Privacy Display. Для HDR-контента и использования под ярким солнцем iPhone выглядит очень убедительно благодаря заявленным 3000 нит наружной яркости.

Производительность: A20 Pro против Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

A20 Pro производится по 2-нм техпроцессу и включает шестиядерный CPU, семиядерный GPU и два 16-ядерных Neural Engine. Apple заявляет на 50% большую пропускную способность памяти относительно A19 Pro и рост производительности GPU до 40% относительно предыдущего поколения. Это внутреннее сравнение Apple, а не прямой результат против Snapdragon.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — кастомизированная для Samsung платформа. По данным Samsung, относительно предыдущего поколения прирост CPU достигает 19%, GPU — 24%, а NPU — 39%. Galaxy S26 Ultra комплектуется 12 или 16 ГБ оперативной памяти в зависимости от объёма накопителя и рынка.

Игры и длительная нагрузка

Впервые особенно важной частью конструкции iPhone становится охлаждение. A20 Pro напрямую соединён с испарительной камерой нового поколения. Её площадь, по данным Apple, увеличена примерно втрое относительно системы iPhone 17 Pro. Компания заявляет до 40% прироста продолжительной производительности относительно предыдущего поколения. Это должно иметь значение не столько при открытии приложений, сколько после десятков минут игры, экспорта видео или вычислений AI.

Galaxy S26 Ultra также использует переработанную испарительную камеру. Samsung изменила расположение термоинтерфейса вокруг процессора, чтобы эффективнее распределять тепло при играх, многозадачности и записи видео. Таким образом, оба производителя в 2026 году явно рассматривают стабильность частот под продолжительной нагрузкой как отдельный приоритет.

Для выбора игрового смартфона разумно учитывать не только чип:

iPhone 18 Pro Max интересен пользователям игр, хорошо оптимизированных под iOS и Metal, а новая система охлаждения должна уменьшить падение производительности при продолжительной сессии;

интересен пользователям игр, хорошо оптимизированных под iOS и Metal, а новая система охлаждения должна уменьшить падение производительности при продолжительной сессии; Galaxy S26 Ultra лучше подходит тем, кому важны гибкость Android, широкий выбор настроек, многозадачность и более лёгкий корпус;

лучше подходит тем, кому важны гибкость Android, широкий выбор настроек, многозадачность и более лёгкий корпус; окончательно определить более холодный и быстрый аппарат можно только после независимого тестирования двух устройств в одинаковых играх и условиях.

Обработка фото, видео и AI

Здесь обе платформы используют специализированные нейронные блоки. A20 Pro получил 32 ядра Neural Engine и аппаратные Neural Accelerators, а Snapdragon делает большой акцент на NPU и постоянно работающих функциях Galaxy AI. Поэтому в обычных AI-сценариях решающим становится уже не столько теоретическая вычислительная мощность, сколько конкретное программное обеспечение.

Камеры: три 48 Мп у Apple против четырёх модулей Samsung

iPhone 18 Pro Max оснащён тремя 48-мегапиксельными камерами. Основной модуль впервые получил настоящую переменную диафрагму с четырьмя основными значениями: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. Есть 48-Мп сверхширокоугольная камера и 48-Мп телевик с фокусным расстоянием 100 мм и оптическим увеличением 4×.

Galaxy S26 Ultra использует 200-Мп основную камеру f/1.4, 50-Мп сверхширокоугольную, 10-Мп телевик 3× и отдельный 50-Мп телевик 5×. Samsung также предлагает 10-кратное приближение «оптического качества» за счёт сенсора Adaptive Pixel и цифровой зум до 100×.

Фото

Подход Apple интереснее фотографу, который хочет управлять не только выдержкой и балансом белого, но и физической диафрагмой. При f/1.48 камера получает больше света, f/1.8 подходит для портретных сцен, а f/4 увеличивает глубину резкости — это особенно полезно в групповых кадрах, где необходимо сохранить резкость не только на ближайшем лице. Apple также добавила ручное управление выдержкой, балансом белого, диафрагмой и гистограммой.

Samsung делает ставку на разрешение основного сенсора и универсальность фокусных расстояний. Для пользователя, который снимает архитектуру, путешествия, животных, концерты или удалённые объекты, комбинация 3× и 5× даёт больше вариантов кадрирования без перехода непосредственно к цифровому увеличению.

Зум

Это наиболее очевидное различие камер. iPhone предлагает один физический телевик 4×, тогда как Galaxy располагает двумя — 3× и 5×. Поэтому Samsung конструктивно лучше приспособлен к съёмке удалённых объектов и выбору разных портретных перспектив. iPhone, в свою очередь, предлагает 48 Мп непосредственно на телефотомодуле, что даёт большой исходный объём данных на его основной 4-кратной фокусной дистанции.

Ночная съёмка

Переменная диафрагма iPhone имеет практическое значение вечером: основная камера способна автоматически открываться до f/1.48, увеличивая количество поступающего света. Samsung также расширил диафрагму основной камеры до f/1.4 и отдельно заявляет улучшенную Nightography Video и повышение качества кадров при слабом освещении, включая съёмку с приближением.

Без прямых ночных тестов нельзя корректно объявлять победителя: качество зависит от размеров сенсоров, выдержки, стабилизации, обработки шумов и алгоритмов объединения кадров, а не только от значения f.

Видео

Для профессионального видеопроизводства iPhone предлагает очень серьёзный набор: 4K Dolby Vision до 120 кадров/с на основной камере, ProRes до 4K/120 при внешней записи, ProRes RAW, Apple Log 2, ACES и поддержку Genlock. Появилось и управление диафрагмой, выдержкой и балансом белого непосредственно в профессиональном интерфейсе камеры.

Galaxy S26 Ultra умеет записывать 8K при 30 кадрах/с и 4K/120 в режиме Pro Video. В S26 Ultra Samsung также внедрила профессиональный кодек APV и улучшила Super Steady с функцией горизонтальной фиксации кадра.

Таким образом, Galaxy интереснее, если нужна максимальная разрешающая способность 8K и универсальный зум, тогда как iPhone особенно логичен для видеографа, который уже работает с ProRes, Log, внешними накопителями и профессиональным монтажным процессом.

Автономность и зарядка

Apple заявляет для iPhone 18 Pro Max до 45 часов локального воспроизведения видео, до 40 часов потокового видео и до 30 часов типичного использования. Быстрая проводная зарядка способна восстановить до 50% примерно за 15 минут при подходящем адаптере мощностью от 60 Вт. MagSafe и Qi2 поддерживают мощность до 25 Вт.

Galaxy S26 Ultra получил аккумулятор типичной ёмкостью 5000 мА·ч. Samsung указывает до 31 часа воспроизведения видео и зарядку до 75% примерно за 30 минут с 60-ваттным адаптером. Есть беспроводная зарядка и Wireless PowerShare для питания совместимых аксессуаров.

Сопоставлять цифры 45 и 31 час напрямую нельзя из-за различий в методике тестирования. До появления одинакового независимого теста корректнее считать оба смартфона аппаратами полного рабочего дня, а окончательное преимущество по времени работы пока не фиксировать.

AI-функции: Apple Intelligence против Galaxy AI

В iOS 27 Apple расширяет Apple Intelligence и запускает Siri AI в статусе beta. Новая Siri умеет учитывать персональный контекст, понимать содержимое экрана и находить информацию в сообщениях, письмах и фотографиях. В приложении «Фото» появились расширенные инструменты Clean Up, Extend и Spatial Reframing. Обработка строится вокруг вычислений на устройстве и Private Cloud Compute. При этом доступность отдельных функций зависит от страны и языка, а Siri AI первоначально недоступна в ЕС.

Galaxy AI уже глубоко интегрирован в One UI 8.5. В S26 появились Now Nudge с контекстными подсказками, расширенный Photo Assist, Creative Studio, интеллектуальное сканирование документов и другие функции. Например, смартфон может распознать сообщение о встрече и проверить связанные события календаря либо предложить фотографии, которые собеседник попросил отправить.

Если AI нужен прежде всего для автоматизации повседневных действий прямо сейчас, Galaxy предлагает более зрелый и широкий набор интеграций. Apple интереснее пользователям, для которых особенно важна работа AI с персональным контекстом внутри собственной экосистемы, но необходимо учитывать региональные ограничения Siri AI.

iOS 27 и экосистема Apple против One UI 8.5 и Samsung Galaxy

Главное преимущество iPhone проявляется у владельца Mac, iPad, Apple Watch и AirPods. Handoff, AirDrop, Universal Clipboard, Continuity Camera, звонки и сообщения на Mac позволяют использовать несколько устройств как единую систему. В таком сценарии переход с iPhone на Galaxy может стоить пользователю больше удобства, чем даст разница в отдельных характеристиках.

Galaxy S26 Ultra естественно интегрируется с Galaxy Watch, Galaxy Buds и SmartThings, при этом сама Android-платформа оставляет больше пространства для настройки интерфейса и способов работы. Встроенный S Pen дополнительно усиливает деловой сценарий: смартфон удобнее для рукописных заметок, быстрых пометок и работы с документами.

Какой смартфон выбрать в 2026 году

Когда вы заходите в магазин техники в Москве важно помнить, что правильный выбор зависит не от попытки найти абсолютного победителя, а от того, какие задачи пользователь выполняет ежедневно. У этих моделей заметно различаются камера, масса, программная платформа и подход к экосистеме.

Определите, насколько важен вес: разница составляет 35 г. Решите, что важнее в камере — широкий диапазон зума Samsung или переменная диафрагма и профессиональные видеоинструменты Apple. Учитывайте уже приобретённые часы, наушники, планшет и компьютер. Если смартфон покупается ради AI, заранее проверьте доступность необходимых функций и языков в вашем регионе. Для игр и длительной профессиональной нагрузки имеет смысл дождаться независимого сравнительного теста iPhone 18 Pro Max после начала продаж.

iPhone 18 Pro Max стоит выбрать, если… Galaxy S26 Ultra стоит выбрать, если… Вы уже используете Mac, iPad, Apple Watch или AirPods Вам важнее более лёгкий корпус — 214 г против 249 г Вы профессионально снимаете видео и используете ProRes, ProRes RAW, Log или Genlock Вы часто снимаете с приближением и хотите отдельные телевики 3× и 5× Вам интересна физическая переменная диафрагма основной камеры Нужны 200-Мп камера, 8K-видео и более универсальная система зума Вы предпочитаете iOS и тесную интеграцию нескольких устройств Apple Вам нужны S Pen, One UI и более широкие возможности настройки Android Приоритет — профессиональный мобильный видеопроизводственный процесс Приоритет — заметки, многозадачность, путешествия и съёмка удалённых объектов Важна заявленная наружная яркость экрана до 3000 нит Полезны QHD+ и встроенный Privacy Display

iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra решают задачу флагманского смартфона по-разному. Samsung предлагает более лёгкий корпус, экран высокого разрешения, встроенный S Pen и одну из наиболее универсальных мобильных систем зума. Apple отвечает переменной диафрагмой, тремя 48-Мп камерами, новым A20 Pro, существенно переработанной системой охлаждения и необычно широкими профессиональными возможностями видеозаписи.

Для фотографа-путешественника, пользователя S Pen или человека, которому регулярно требуется сильное приближение, Galaxy S26 Ultra выглядит более практичным инструментом. Для видеографа, владельца другой техники Apple или пользователя, работающего с ProRes и Log, преимущества iPhone 18 Pro Max могут оказаться важнее. Поэтому выбирать между флагманами 2026 года стоит не по принципу «какой мощнее вообще», а по тому, какие именно возможности будут использоваться каждый день.