iPhone 18 Pro Max оказался самым тяжелым смартфоном Apple

Вес iPhone 18 Pro Max достиг 249 граммов, что сделало его самым тяжелым смартфоном в нынешней линейке Apple. Об этом сообщает BGR. Новинка оказалась на 16 граммов тяжелее iPhone 17 Pro Max, несмотря на схожий дизайн устройств.

По данным издания, увеличенная масса может влиять на удобство использования смартфона, особенно при длительном удержании одной рукой. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max весит 227 граммов, iPhone 15 Pro Max — 221 грамм, а iPhone 14 Pro Max — 240 граммов.

Флагман Apple оказался тяжелее и ряда конкурентов. Samsung Galaxy S26 Ultra весит 214 граммов, а Google Pixel 11 Pro XL — 226 граммов.

В BGR считают, что дополнительный вес связан с установкой новой системы охлаждения и более емкого аккумулятора. Минимальная стоимость iPhone 18 Pro Max составляет около 1300 долларов, или примерно 109 тысяч рублей.