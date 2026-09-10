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iPhone 18 Pro Max набрал более 3,5 млн баллов в AnTuTu

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

iPhone 18 Pro Max набрал более 3,5 млн баллов в AnTuTu

Новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появились в базах Geekbench и AnTuTu. Тесты раскрыли первые данные о производительности процессора Apple A20 Pro, изготовленного по 2-нм техпроцессу.

iPhone 18 Pro Max с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти набрал в AnTuTu iOS V11 3 551 073 балла. Для сравнения, средний результат iPhone 17 Pro Max в прошлом месяце составлял 2 275 118 баллов.

В Geekbench 6 старшая модель получила 4612 баллов в одноядерном и 11 819 баллов в многоядерном тесте. Частота шестиядерного процессора указана на уровне 4,93 ГГц.

iPhone 18 Pro в Geekbench показал 4719 и 12 677 баллов соответственно. В его характеристиках также указаны чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и iOS 27.

Результаты синтетических тестов позволяют сравнивать производительность разных поколений iPhone, однако напрямую сопоставлять баллы AnTuTu на iOS и Android нельзя из-за различий в методиках тестирования.

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