iPhone 18 Pro и складной iPhone могут быстро закончиться из-за дефицита памяти

Новые модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной «iPhone Ultra» рискуют оказаться в дефиците уже в этом году, что приведёт к длительным срокам ожидания и быстрому исчерпанию запасов во время предзаказов. По данным аналитика по полупроводникам Тима Калпана, компания Apple испытывает трудности с получением достаточного количества чипов DRAM для завершения производства новых моделей, а у поставщика чипов TSMC скопилось необработанных процессоров на сумму около 81,4 млрд рублей, ожидающих поставки микросхем памяти.

Новые чипы Apple A20 Pro изготавливаются по 2-нанометровому техпроцессу TSMC с использованием технологии Wafer-Level Multi-Chip Module, объединяющей процессор и память ещё на этапе пластины. Это означает, что TSMC должна располагать чипами DRAM непосредственно в процессе сборки — добавить их позже уже нельзя, а Apple не может заранее накапливать готовые кристаллы для последующей комплектации.

В Apple и у сборочных партнёров рассчитывают удовлетворить первоначальный спрос, однако розничные запасы могут разойтись быстро, что приведёт к увеличению сроков доставки. Задержки с чипами затронут сборку материнских плат и финальную сборку устройств, что может сказаться на производстве у Foxconn и других партнёров.

Дефицит DRAM наблюдается уже несколько месяцев и уже привёл к увеличению сроков поставки Mac Studio, Mac mini и MacBook Air — производители памяти отдают приоритет чипам для дата-центров искусственного интеллекта как более прибыльному направлению, оставляя меньше мощностей для потребительской электроники.

Ранее уже появлялись сообщения о производственных сложностях со складным iPhone Ultra из-за сложности его конструкции, и поставки этой модели могут оказаться наиболее ограниченными среди всех трёх новинок. По одним данным, складной iPhone представят в сентябре, а поступит в продажу он позже — в октябре или ноябре, по другим — устройство выйдет одновременно с iPhone 18 Pro и Pro Max.

Ожидается, что iPhone Ultra будет стоить до 203 519 рублей, но необычный форм-фактор и новая программа поэтапной оплаты Apple Upgrade могут повысить готовность покупателей выложить такую сумму. Также прогнозируется повышение цен на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — по оценкам аналитиков, устройства могут подорожать на сумму до 24 422 рублей из-за роста затрат Apple на оперативную память.

В прошлом году модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max были полностью раскуплены уже на этапе предзаказа, а сроки доставки растянулись до октября. С учётом возможных производственных задержек и отсутствия в этом году более доступной базовой модели iPhone 18 — Apple планирует выпустить её лишь в начале 2027 года — давление на поставки iPhone 18 Pro может оказаться ещё выше. Тем, кто рассчитывает приобрести новые модели iPhone в сентябре, стоит оформить предзаказ сразу после начала продаж, чтобы повысить шансы получить устройство в день старта.