iPhone 18 Pro и другие модели получат по 12 ГБ оперативной памяти

Несмотря на то что до выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max остаётся около восьми месяцев, уже появляются прогнозы относительно объёма оперативной памяти новых устройств.

Аналитик цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо в прошлом году сообщил, что все новые модели iPhone, которые выйдут в этом году, будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Это касается iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold, что совпадает с показателем iPhone 17 Pro.

Согласно исследовательской заметке аналитика Джеффа Пу, полученной MacRumors, устройства iPhone 18 Pro и iPhone Fold будут использовать 12 ГБ LPDDR5 RAM. Также ходят слухи, что даже стандартная версия iPhone 18 получит 12 ГБ памяти, тогда как у iPhone 17 обычной модели всего 8 ГБ.

Объём оперативной памяти в последних моделях iPhone выглядит следующим образом:

iPhone 17 — 8 ГБ

iPhone 17 Pro — 12 ГБ

iPhone 17 Pro Max — 12 ГБ

iPhone Air — 12 ГБ

Ожидаемые показатели для следующих моделей:

iPhone 18 — 12 ГБ

iPhone 18 Pro — 12 ГБ

iPhone 18 Pro Max — 12 ГБ

iPhone Fold — 12 ГБ

Предполагается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступят в продажу в сентябре, а стандартная модель iPhone 18 будет анонсирована примерно в марте 2027 года в рамках новой двухэтапной стратегии запуска.

Для iPhone 18 Pro с чипом A20 Pro оперативная память, как ожидается, будет интегрирована непосредственно на кристалле вместе с CPU, GPU и Neural Engine, а не размещаться рядом с ним с использованием силиконового интерпозера. Это может повысить производительность и энергоэффективность RAM, особенно для задач, связанных с искусственным интеллектом Apple.