Apple заметно поднимет цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max из-за процессоров

Новые смартфоны яблочной компании, которые выйдут в следующем году, будут заметно дороже предшественников, что связано с грядущим удорожанием компонентов.

В частности, стало известно о заметном удорожании процессоров. Как написал портал PhoneArena, в 2028 году компания выпустит смартфоны на базе двухнанометровых чипов A20 Pro, которые будут стоить на 70% дороже текущих процессоров — увеличившись с 50 до 85 долларов.

В связи с этим, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, вероятно, окажутся дороже своих предшественников.

При этом Apple намерена оставить базовые модели iPhone 18 на трехнанометровых процессорах, не увеличивая на них цены.

Авторы PhoneArena отмечают, что новые процессоры обеспечат более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность, хотя и выражают сомнения в том, что A20 Pro значительно превзойдет текущие чипы Apple.