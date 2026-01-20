iPhone 18 Pro: Dynamic Island может сместиться в верхний левый угол экрана

По данным последних сообщений, у моделей iPhone 18 Pro фронтальная камера и система Face ID нового поколения будут размещены в верхнем левом углу экрана, а программная функция Dynamic Island также переместится в эту часть дисплея. Об этом в своём видео на YouTube сообщил Джон Проссер из Front Page Tech.

Dynamic Island, представленная на iPhone 14 Pro, представляет собой интерактивную область в форме таблетки в верхней центральной части экрана, которая расширяется и сужается для отображения текущих действий, скрывая при этом фронтальную камеру и датчик Face ID.

Проссер утверждает, что новая система подэкранного Face ID будет расположена рядом с вырезом камеры в левом верхнем углу, что позволит Dynamic Island работать функционально так же, но сместиться с центра на левый угол, где на нынешних iPhone отображается время. Область будет периодически расширяться, охватывая верхнюю часть экрана.

Существует несколько предположений о том, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат Face ID под дисплеем с камерой TrueDepth под экраном. Однако сведения о точном расположении камеры и влиянии на Dynamic Island пока расходятся.

По данным The Information, внедрение подэкранного Face ID в iPhone 18 Pro «устранит чёрный овал», который присутствует на верхней части дисплея с 2022 года, оставив лишь маленький вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Бывший аналитик дисплеев Росс Янг и журналист Bloomberg Марк Гурман также считают, что Dynamic Island останется, но станет меньшего размера. Китайский источник Instant Digital утверждает, что в этом году появится уменьшенная Dynamic Island, но без подэкранного Face ID и камеры.

Неясно, основаны ли предположения Проссера на новых данных или на выводах из предыдущих слухов. Возможно, смещение Dynamic Island — это интерпретация утечек компонентов, связанных с подэкранным Face ID, что позволит сохранить её в центре, но уменьшенной.

Ожидается, что официальная презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max состоится в сентябре вместе с возможным складным iPhone. В то же время обычные модели iPhone 18 и iPhone 18e, согласно слухам, будут выпущены весной следующего года.