iPhone 17e раскроет характеристики дисплея, процессора и камер

Apple представит серию iPhone 17 в сентябре, а модель iPhone 17e ожидается в следующем году. Подобно iPhone 16e, выпущенному ранее в этом году, 17e, вероятно, станет самой доступной моделью в новой линейке. Недавние данные от источника Digital Chat Station раскрыли ключевые спецификации будущего устройства.

Согласно информации из цепочки поставок, iPhone 17e будет оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, вероятно, с той же 60-герцовой энергосберегающей панелью, что и у iPhone 16. Предполагается сохранение дизайна с Dynamic Island, а производительность обеспечит чип Apple A19.

Что касается камер, фронтальная должна получить 12-мегапиксельный сенсор с 3D-распознаванием лица, а основная камера сзади может быть 48-мегапиксельной. Внешний вид устройства претерпит заметные изменения, при этом ключевым аспектом iPhone 17e останется его позиционирование как самой доступной модели серии.

iPhone 16e получил положительную оценку пользователей. По данным отчёта Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) за второй квартал 2025 года, модель показала себя успешной в линейке Apple. Это был первый полный квартал продаж после выпуска 16e в феврале, как замены для серии iPhone SE. Устройство оказалось более популярным, чем его предшественник, сочетая доступную цену с достаточным набором характеристик.

Модель привлекла как покупателей предыдущих SE, так и владельцев старых моделей iPhone 15 и 14. В июне 2025 года 16e занимал 11% всех продаж iPhone в США, что более чем в два раза превышает долю SE в 5% за аналогичный период прошлого года. В то же время продажи старых моделей сократились с 28% в июне 2024 года до 15% в этом квартале, что показывает влияние 16e на нижний ценовой сегмент.

Учитывая успех iPhone 16e, ожидается, что iPhone 17e продолжит оставаться доступным вариантом с широким спросом среди пользователей.