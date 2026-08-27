Главная » Новости

iPhone 17 возглавил мировой рейтинг продаж смартфонов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Базовый iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2026 года. Согласно исследованию Counterpoint Research, модель американской компании Apple занимает первое место второй квартал подряд.

Доля iPhone 17 среди всех поставленных на мировой рынок смартфонов достигла 6%. Вторую и третью позиции также заняли устройства Apple — iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro соответственно.

Всего в десятку самых продаваемых смартфонов вошли пять моделей Apple. Помимо трех лидеров, в рейтинге оказались iPhone 17e, занявший седьмую строчку, и iPhone 16, расположившийся на десятом месте.

Остальные позиции в первой десятке получили устройства южнокорейской компании Samsung. Флагманский Galaxy S26 Ultra оказался на четвертом месте. Бюджетные Galaxy A07 и Galaxy A17 заняли пятую и шестую строчки соответственно.

Продажи смартфонов Apple во втором квартале выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на общее сокращение рынка. Во втором квартале 2025 года мировой рейтинг возглавлял iPhone 16.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.