iPhone 17 возглавил мировой рейтинг продаж смартфонов

Базовый iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2026 года. Согласно исследованию Counterpoint Research, модель американской компании Apple занимает первое место второй квартал подряд.

Доля iPhone 17 среди всех поставленных на мировой рынок смартфонов достигла 6%. Вторую и третью позиции также заняли устройства Apple — iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro соответственно.

Всего в десятку самых продаваемых смартфонов вошли пять моделей Apple. Помимо трех лидеров, в рейтинге оказались iPhone 17e, занявший седьмую строчку, и iPhone 16, расположившийся на десятом месте.

Остальные позиции в первой десятке получили устройства южнокорейской компании Samsung. Флагманский Galaxy S26 Ultra оказался на четвертом месте. Бюджетные Galaxy A07 и Galaxy A17 заняли пятую и шестую строчки соответственно.

Продажи смартфонов Apple во втором квартале выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на общее сокращение рынка. Во втором квартале 2025 года мировой рейтинг возглавлял iPhone 16.