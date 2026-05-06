iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в начале 2026 года

По данным аналитической компании Counterpoint Research, iPhone 17 занял первое место по мировым продажам смартфонов в первом квартале 2026 года, обеспечив около 6% глобальных продаж в штуках.

В тройку лидеров по продажам также вошли iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro, занявшие второе и третье места соответственно. Предыдущая модель iPhone 16 сохранила высокие позиции и оказалась на шестом месте, что указывает на сохраняющийся спрос после успешного цикла продаж.

Аналитик Counterpoint Харшит Растоги связал успех iPhone 17 с обновлениями базовой версии, которая приблизилась по характеристикам к Pro-моделям. Среди улучшений он отметил увеличенный базовый объём памяти до 256 ГБ, улучшенные камеры и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

По данным отчёта, продажи iPhone 17 выросли двузначными темпами в годовом выражении в США и Китае, а в Южной Корее увеличились примерно втрое.

Оставшиеся позиции в топ-10 заняли смартфоны серии Samsung Galaxy A, где лидером стала бюджетная модель Galaxy A07 4G. Также в список вошёл Redmi A5 от Xiaomi.

В целом, топ-10 устройств обеспечили около 25% мировых продаж смартфонов в квартале — это рекордная концентрация для первого квартала. Ожидается, что стандартный iPhone 17 останется флагманской моделью дольше обычного цикла, поскольку запуск iPhone 18 прогнозируется на весну 2027 года.