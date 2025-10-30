iPhone 17 сравнили с китайскими флагманами по ключевым характеристикам

Apple представила iPhone 17 с обновлениями, которые нацелены на конкуренцию с доступными китайскими флагманами. Стартовая цена смартфона составляет 799 долларов, при этом в базовой версии доступны ProMotion, 48‑МП ультраширокая камера и новый сетевой чип N1.

Дисплей и дизайн

iPhone 17 оснащён 6,3‑дюймовым Super Retina XDR с поддержкой ProMotion до 120 Гц и Always-On Display. Максимальная яркость на солнце достигает 3000 нит. Для сравнения, Xiaomi 17 использует OLED LTPO с пиком 3500 нит, Vivo X300 — 4500 нит с 2160 Гц PWM‑диммингом, а Oppo Find X9 — 3600 нит. Apple остаётся лидером по цветопередаче, однако китайские конкуренты предлагают более яркие панели с гибкой регулировкой яркости.

Производительность

Чип A19 на 3 нм с 6‑ядерным CPU и 5‑ядерным GPU обеспечивает прирост мощности по сравнению с A15. Чип включает 16‑ядерный Neural Engine для AI-задач. Xiaomi 17 использует Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Oppo и Vivo — MediaTek Dimensity 9500. По эффективности Apple сохраняет преимущество, но китайские устройства иногда опережают iPhone по многозадачности и игровым нагрузкам.

Камеры

Основная камера iPhone 17 — 48 МП + 48 МП ультраширокая, фронтальная — 18 МП с Center Stage. Поддерживается Dual Capture и 4K HDR на всех камерах. Xiaomi применяет тройную 50 МП Leica‑систему, Vivo — 200 МП с перископом Zeiss, Oppo — 50 МП с Hasselblad‑калибровкой. Apple улучшила удобство использования, но китайские камеры предлагают больше гибкости.

Батарея и зарядка

iPhone 17 обеспечивает до 30 часов видео, поддерживает 40 Вт USB‑C и 25 Вт беспроводную зарядку MagSafe/Qi2. Xiaomi, Vivo и Oppo предлагают батареи от 6040 до 7025 мА·ч с более высокой скоростью проводной и беспроводной зарядки, а также функцией обратной подзарядки.

Связь и функции

Чип N1 обеспечивает Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, улучшенные Personal Hotspot и AirDrop. Apple сохраняет Face ID и новое покрытие Ceramic Shield 2. Китайские смартфоны предлагают ультразвуковые сканеры отпечатков в дисплее, инфракрасные передатчики, IP69 и более точное GPS.

Цена и ценность

iPhone 17 за 256 ГБ стоит 799 $, что ниже, чем Xiaomi 17 и Vivo X300 в аналогичных конфигурациях. Find X9 дороже — 999 € за 12 ГБ + 512 ГБ. Хотя китайские устройства предлагают больше «железа» за меньшие деньги, Apple улучшила базовую комплектацию и цену, делая iPhone 17 более конкурентоспособным.

Итого:

iPhone 17 не опережает китайские флагманы по отдельным спецификациям, уступая в зарядке, камерах и яркости дисплея. Однако он устраняет предыдущие ограничения, сочетая улучшения дисплея, камеры и скорости зарядки с преимуществами экосистемы Apple и более доступной ценой.