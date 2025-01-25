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iPhone 17 Pro получит новые функции и изменения в дизайне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Fixed Focus Digital сообщил, что в iPhone 17 Pro используется горизонтальная матрица с расположением камер вверх и вниз. Задняя крышка устройства будет выполнена из стекла и алюминиевого сплава.

iPhone 17 Pro получит новые функции и изменения в дизайне

Камера включает большую горизонтальную матрицу с тремя задними камерами: основная камера со сверхширокоугольным объективом слева, а телеобъектив periscope справа. Это изменение произошло впервые с модельного ряда iPhone 11 Pro.

Не только задняя панель претерпела изменения, но и экран Smart Island на передней стороне. В версии Pro Max Apple использовала технологию super lens, что позволило уменьшить площадь Smart Island без ущерба для работы Face ID.

Серия iPhone 17 также будет реорганизована. Модель Plus будет заменена новым iPhone 17 Air, и в линейке появятся стандартная версия, версия Air, Pro и Pro Max. Это решение было принято из-за низких продаж iPhone 15 Plus, который составил лишь 3% от общих продаж в США в месяц своего запуска.

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