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iPhone 17 Pro покрылся царапинами за год без чехла

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Год использования iPhone 17 Pro без чехла и защитного стекла привёл к появлению многочисленных царапин и небольших сколов. При этом смартфон сохранил работоспособность и в целом остался в приемлемом состоянии, сообщает ZDNet.

Редактор издания Керри Ван решил проверить долговечность устройства и на протяжении года не использовал защитные аксессуары. За это время на экране образовались царапины, некоторые из которых оказались достаточно глубокими. По словам журналиста, скрыть их с помощью защитной плёнки уже не получится, однако до полноценных трещин повреждения не дошли.

По краям дисплея также появились небольшие засветы. Ван предположил, что изменения могут быть связаны с износом олеофобного покрытия экрана.

Повреждения получил и металлический корпус iPhone 17 Pro. На его торцах возникли мелкие сколы и следы контакта с пылью и другими материалами. Несмотря на это, итоговое состояние смартфона устроило автора эксперимента.

Журналист рекомендовал владельцам использовать хотя бы недорогой тонкий чехол. Он также посоветовал выбирать устройства со светлым корпусом, поскольку на тёмной поверхности царапины и сколы заметнее.

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