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iPhone 17 Pro Max получит обновленный дизайн камеры

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Компания Apple анонсировала изменения в дизайне своих смартфонов, особенно в модели iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max получит обновленный дизайн камеры

Главное новшество касается камеры, которая стала больше, а модули расположены по-другому. Это может положительно сказаться на качестве съемки.

По свежим изображениям, камера теперь занимает больше места и представлена в виде широкой полосы, в отличие от предыдущих моделей. Вспышка, микрофон и LiDAR-сенсор расположены отдельно от основных объективов, что может улучшить съемку в условиях низкой освещенности.

iPhone 17 Pro Max получит обновленный дизайн камеры

iPhone 17 Pro Max будет по-прежнему оснащен тремя основными камерами, но их размер может увеличиться, что также улучшит качество фотографий. Новый дизайн камеры позволяет использовать более крупные сенсоры и современные технологии обработки изображений.

Эти изменения также ожидаются в других моделях линейки — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air. Последняя модель может заменить iPhone Plus, предложив более тонкий корпус и улучшенную эргономику. Однако базовые версии iPhone 17 и iPhone 17 Plus, скорее всего, сохранят прежний дизайн камеры.

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