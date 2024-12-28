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iPhone 17 может получить дисплей с высокой частотой обновления

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Apple, возможно, наконец обновит дисплей в своих базовых моделях iPhone 17 и iPhone 17 Plus, которые ранее имели частоту обновления 60 Гц.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в новых моделях ожидается поддержка более высокой частоты обновления, хотя точные параметры пока не известны.

В то время как флагманские модели iPhone 16 Pro и Pro Max уже используют адаптивную технологию ProMotion с частотой от 1 до 120 Гц, стандартные версии могли бы получить частоту около 90 Гц.

Однако пока это только предположения, и не исключено, что новая панель не будет поддерживать адаптивные частоты.

Кроме того, Apple разрабатывает модель iPhone 17 Air, которая, как сообщается, будет очень тонкой, с толщиной всего 5-6 мм.

В сеть утекли изображения рамки нового iPhone 17 — дизайн заметно изменится

 

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