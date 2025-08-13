Главная » Новости

iPhone 17 Air получит чип A19 Pro с урезанным графическим ядром

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

iPhone 17 Air получит чип A19 Pro с урезанным графическим ядром

Согласно данным портала MacRumors, ожидаемая модель iPhone 17 Air будет оснащена чипом Apple A19 Pro с уменьшенным графическим процессором. Источник Fixed Focus Digital сообщает, что в данной версии установлен 5-ядерный GPU, тогда как модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат 6-ядерный графический модуль.

Сокращение числа графических ядер объясняется необходимостью снизить тепловыделение в тонком корпусе устройства. Эксперты отмечают, что для большинства пользователей различия в производительности будут практически незаметны при обычном использовании.

Эти сведения расходятся с ранними прогнозами аналитика TF Securities Мин-Чи Куо, который ожидал чип A19 для базовой версии iPhone 17, а также с мнением Джеффа Пу, считавшего, что смартфон будет работать на A18, как iPhone 16. По неподтвержденной информации, презентация iPhone 17 и других новинок Apple может состояться 9 сентября.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.