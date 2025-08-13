iPhone 17 Air получит чип A19 Pro с урезанным графическим ядром

Согласно данным портала MacRumors, ожидаемая модель iPhone 17 Air будет оснащена чипом Apple A19 Pro с уменьшенным графическим процессором. Источник Fixed Focus Digital сообщает, что в данной версии установлен 5-ядерный GPU, тогда как модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат 6-ядерный графический модуль.

Сокращение числа графических ядер объясняется необходимостью снизить тепловыделение в тонком корпусе устройства. Эксперты отмечают, что для большинства пользователей различия в производительности будут практически незаметны при обычном использовании.

Эти сведения расходятся с ранними прогнозами аналитика TF Securities Мин-Чи Куо, который ожидал чип A19 для базовой версии iPhone 17, а также с мнением Джеффа Пу, считавшего, что смартфон будет работать на A18, как iPhone 16. По неподтвержденной информации, презентация iPhone 17 и других новинок Apple может состояться 9 сентября.