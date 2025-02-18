iPhone 17 Air: новые рендеры и особенности

Слухи о новом ультратонком iPhone 17 Air продолжают набирать популярность. Недавно в сеть попали новые рендеры устройства, демонстрирующие его дизайн.

Согласно видео от Front Page Tech, iPhone 17 Air будет иметь толщину менее 6 мм и обновленный модуль камеры в форме таблетки, напоминающий визор на смартфонах Google Pixel.

На задней панели, вероятно, расположится одна 48-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка.

Устройство может быть оснащено динамическим островком на передней панели и чипом A19. Ожидается, что iPhone 17 Air, конкурируя с Galaxy S25 Slim, будет иметь один из самых маленьких аккумуляторов среди смартфонов 2025 года.

Смартфон, названный в честь линейки MacBook Air, должен выйти с дисплеем ProMotion на 120 Гц, модемом 5G от Apple и Wi-Fi 7. Предполагаемая цена — около 1000 долларов с выпуском в сентябре-октябре 2025 года.