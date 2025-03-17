IPhone 16e становится бестселлером несмотря на критику

Пользователи Apple не расстроены из-за увеличения цены на iPhone 16e, который стоит на 170 долларов больше, чем предыдущая модель. Согласно данным аналитиков IDC, в первые три дня продаж iPhone 16e в Китае обошёл iPhone SE 2022 на 60%.

iPhone SE вышел в 2022 году, а новый iPhone 16e стал его заменой и получил функции, похожие на флагманские устройства, включая поддержку искусственного интеллекта, 8 ГБ оперативной памяти и современный экран.

Однако на старте iPhone 16e столкнулся с критикой. Многие покупатели назвали его слишком дорогим и выразили желание увидеть новую модель iPhone SE. Некоторые эксперты даже предположили, что Apple намеренно приостановила развитие iPhone SE, чтобы защитить более прибыльные модели.

Продажи же показывают, что iPhone 16e пользуется спросом, по крайней мере, в первые дни после выхода.