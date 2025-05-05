iPhone 16e подешевел в России до 53,9 тысячи рублей

В России произошло резкое снижение цен на бюджетную модель смартфона Apple iPhone 16e. Теперь устройство можно приобрести за 53 918 рублей, что на 17% дешевле прежней цены в 65 090 рублей.

iPhone 16e — компактная и доступная модель из новой линейки Apple. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, обеспечивающим высокую яркость, насыщенность цветов, высокую контрастность и чёткость изображения.

Благодаря процессору A18 и 8 ГБ оперативной памяти устройство уверенно справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными мобильными играми.

Снижение цен сделало iPhone 16e ещё более привлекательным для тех, кто ищет мощный смартфон в компактном корпусе по доступной стоимости.