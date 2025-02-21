iPhone 16e оценили в России от 77 999 рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа нового смартфона Apple — iPhone 16e. Предзаказ будет доступен до 18 марта, покупатели могут получить 30% кэшбэка и оформить рассрочку без переплат. Цена начинается от 77 999 рублей.

iPhone 16e расширяет линейку iPhone 16 и предлагает привычные функции по более доступной цене. Устройство оснащено чипом A18 и модемом C1, обеспечивая высокую производительность и длительное время работы от батареи.

Оно поддерживает Apple Intelligence, предлагая персонализированные рекомендации с повышенной конфиденциальностью.

Камера Fusion на 48 мегапикселей с 2-кратным оптическим увеличением позволяет делать качественные фотографии. iPhone 16e доступен в черном и белом цветах.

Смартфон имеет 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с OLED-технологией и защитное стекло Ceramic Shield. Он также сертифицирован по стандарту IP68 по защите от воды и пыли.

Время работы от батареи увеличено до 6 часов по сравнению с iPhone 11 и до 12 часов по сравнению с iPhone SE. Поддерживаются беспроводная зарядка и порт USB-C.

Чип A18 обеспечивает быструю и плавную работу, а система камеры включает 48-мегапиксельную Fusion-камеру и фронтальную TrueDepth для Face ID.

Цены на iPhone 16e в М.Видео-Эльдорадо:

iPhone 16e 128 ГБ — 77 999 рублей

iPhone 16e 256 ГБ — 89 999 рублей