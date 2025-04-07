Главная » Новости

В РФ прошло резкое снижение цен на iPhone 16 Pro до 30 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 159 Опубликовано

Одна из последних моделей смартфонов Apple заметно подешевела и теперь устройство можно приобрести по цене почти на 30 тыс. рублей меньше, чем на старте продаж.

Речь идет о модели iPhone 16 Pro, которая отличается наличием процессора Apple A18 Pro с частотой 3.89 ГГц, позволяющим редактирование видео в разрешении 4К.

В базовой версии смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти. Сейчас iPhone 16 Pro можно купить за 91 404 рубля, что на 28 586 рублей меньше от первоначальной цены в 119 990 рублей.

Это одно из самых крупных снижений цен на новый iPhone за последнее время.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.