В РФ прошло резкое снижение цен на iPhone 16 Pro до 30 тыс. рублей

Одна из последних моделей смартфонов Apple заметно подешевела и теперь устройство можно приобрести по цене почти на 30 тыс. рублей меньше, чем на старте продаж.

Речь идет о модели iPhone 16 Pro, которая отличается наличием процессора Apple A18 Pro с частотой 3.89 ГГц, позволяющим редактирование видео в разрешении 4К.

В базовой версии смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти. Сейчас iPhone 16 Pro можно купить за 91 404 рубля, что на 28 586 рублей меньше от первоначальной цены в 119 990 рублей.

Это одно из самых крупных снижений цен на новый iPhone за последнее время.