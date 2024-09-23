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iPhone 16 Pro Max заряжается на 10 минут быстрее предшественника, поддержки 45 Вт нет

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Китайские эксперты сайта iFanr провели тесты, чтобы узнать максимальную мощность зарядки iPhone 16. Хотя до анонса смартфонов говорили о поддержке зарядных устройств до 45 Вт, результаты тестов показали, что это не так.

iPhone 16 Pro Max заряжается на 10 минут быстрее предшественника, поддержки 45 Вт нет

В первые минуты зарядки новые iPhone принимают около 33 Вт, а в пиковые моменты мощность достигает 39 Вт. Однако в основном зарядка остаётся на уровне 27 Вт, как и у предыдущих моделей.

iPhone 16 Pro Max заряжается от 2% до 100% за 1 час 45 минут, что всего на 10 минут быстрее, чем у предыдущего поколения, хотя аккумулятор стал на 5% больше.

Тесты показали, что мощность зарядки постепенно снижается, пока уровень батареи не достигнет 80%. После этого потребление энергии выравнивается до полной зарядки.

Представлены новые смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max от Apple

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