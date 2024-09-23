iPhone 16 Pro Max заряжается на 10 минут быстрее предшественника, поддержки 45 Вт нет

Китайские эксперты сайта iFanr провели тесты, чтобы узнать максимальную мощность зарядки iPhone 16. Хотя до анонса смартфонов говорили о поддержке зарядных устройств до 45 Вт, результаты тестов показали, что это не так.

В первые минуты зарядки новые iPhone принимают около 33 Вт, а в пиковые моменты мощность достигает 39 Вт. Однако в основном зарядка остаётся на уровне 27 Вт, как и у предыдущих моделей.

iPhone 16 Pro Max заряжается от 2% до 100% за 1 час 45 минут, что всего на 10 минут быстрее, чем у предыдущего поколения, хотя аккумулятор стал на 5% больше.

Тесты показали, что мощность зарядки постепенно снижается, пока уровень батареи не достигнет 80%. После этого потребление энергии выравнивается до полной зарядки.