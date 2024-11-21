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Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro Max подешевел в РФ до 155 000 рублей

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Флагманский iPhone 16 Pro Max значительно подешевел в России, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Изначально цена на устройство стартовала от 194 тысяч рублей, однако к концу ноября она снизилась до 157−154 тысяч рублей. Это означает экономию в 40 тысяч рублей или почти 21% от первоначальной стоимости.

Внутри iPhone 16 Pro Max установлен чип A18 Pro, оптимизированный для работы с ИИ-технологиями.

Смартфон также оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем, 8 ГБ оперативной и минимум 256 ГБ встроенной памяти, а также тройной камерой с датчиками на 48, 48 и 12 мегапикселей. Аккумулятор устройства имеет емкость 4685 миллиампер-часов.

 

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