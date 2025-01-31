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iPhone 16 Pro Max впервые подешевел на российском рынке в 2025 году

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Флагманский смартфон Apple, iPhone 16 Pro Max, впервые снизил свою цену на российском рынке в 2025 году. По информации издания Hi-Tech Mail.ru, стоимость устройства на маркетплейсах составила 120 тысяч рублей, а у российских продавцов — 125 тысяч рублей.

Это на 5% дешевле по сравнению с декабрем и на 20% по сравнению с осенью прошлого года.

На старте продаж iPhone 16 Pro Max оценивался в 195 тысяч рублей, а в ноябре цена снизилась до 155 тысяч. Перед Новым годом гаджет можно было приобрести за 130-140 тысяч рублей.

iPhone 16 Pro Max является самым мощным и автономным смартфоном Apple 2024 года. Он оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A18 Pro, 8 ГБ оперативной и минимум 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство также имеет тройную камеру с разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4685 мА·ч.

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