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IPhone 16 Pro Max прошел независимый тест на скорость зарядки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Ранее уже были сообщения, что зарядка iPhone 16 на 45 Вт не поддерживается, но в ChargerLAB решили провести свои тесты, которые подтвердили это.

IPhone 16 Pro Max прошел независимый тест на скорость зарядки

Как оказалось, максимальная скорость зарядки iPhone 16 Pro Max составляет около 30 Вт, а при условии использования адаптере Apple мощностью 140 Вт, скорость кратковременно достигнет 37 Вт.

То же самое касается и iPhone 16, в котором зарядка 20 Вт, а пиковая мощность в отдельных случаях достигает 38 Вт.

Apple утверждает, что вся линейка iPhone 16 может заряжаться на 50% за примерно 30 минут с использованием зарядного устройства мощностью 20 Вт и выше, что соответствует показателям iPhone 15.

Однако новые модели имеют лишь небольшие улучшения, так как iPhone 15 Pro предлагает максимальную зарядку в 27 Вт. При этом сама Apple не раскрывает точные параметры зарядки.

Журналисты отмечают, что, несмотря на поддержку iPhone 16 протокола USB-C Power Delivery 3.0 мощностью 45 Вт, фактически устройства не достигают такой мощности при зарядке.

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