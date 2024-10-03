IPhone 16 Pro Max прошел независимый тест на скорость зарядки

Ранее уже были сообщения, что зарядка iPhone 16 на 45 Вт не поддерживается, но в ChargerLAB решили провести свои тесты, которые подтвердили это.

Как оказалось, максимальная скорость зарядки iPhone 16 Pro Max составляет около 30 Вт, а при условии использования адаптере Apple мощностью 140 Вт, скорость кратковременно достигнет 37 Вт.

То же самое касается и iPhone 16, в котором зарядка 20 Вт, а пиковая мощность в отдельных случаях достигает 38 Вт.

Apple утверждает, что вся линейка iPhone 16 может заряжаться на 50% за примерно 30 минут с использованием зарядного устройства мощностью 20 Вт и выше, что соответствует показателям iPhone 15.

Однако новые модели имеют лишь небольшие улучшения, так как iPhone 15 Pro предлагает максимальную зарядку в 27 Вт. При этом сама Apple не раскрывает точные параметры зарядки.

Журналисты отмечают, что, несмотря на поддержку iPhone 16 протокола USB-C Power Delivery 3.0 мощностью 45 Вт, фактически устройства не достигают такой мощности при зарядке.