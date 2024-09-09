iPhone 16 Pro будет иметь стартовую цену на уровне предшественника

Стартовая цена на iPhone 16 Pro останется на уровне 999 долларов.

Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман. Ранее в сети ходили слухи о возможном увеличении цены на 100 долларов из-за повышения объема памяти с 128 ГБ до 256 ГБ в базовой версии, но Гурман не уточняет, изменится ли начальный объем памяти.

Кроме того, новый смартфон получит значительные улучшения в работе батареи, что является первым большим обновлением с iPhone 13. Также ожидается, что рамки экрана станут заметно тоньше.

Презентация новых устройств состоится уже сегодня.