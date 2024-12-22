iPhone 16 Plus в России подешевел на 48% всего за пару месяцев

Базовый iPhone 16 Plus значительно подешевел в России, на что обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.

С момента старта продаж его стоимость снизилась уже на 48%. Так, если в октябре он стоил 134 тысячи рублей, то в ноябре цена колебалась между 100 и 120 тысячами, а в декабре началась от 90 тысяч рублей.

Смартфон был представлен в сентябре 2024 года и оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом Dynamic Island и процессором Apple A18, который на 40% мощнее своего предшественника.

Новый чип позволяет устройству поддерживать искусственный интеллект и запускать игры, портированные с ПК и консолей.

iPhone 16 Plus также получил кнопку действия вместо переключателя беззвучного режима и новую кнопку управления камерой. Дизайн устройства изменился, и теперь основные камеры расположены вертикально.