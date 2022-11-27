IPhone 15 с округленными гранями показали на концептуальном рендере

iPhone 15 появится только в третьем квартале 2023 года, возможно в продажу он поступит только в четвертом квартале, но про этот аппарат уже есть некоторая информация.

По данным инсайдера ShrimpApplePro, флагманская серия iPhone 15 получит корпус со скругленными краями, как у iPhone 5c.

На основе этой информации независимый дизайнер создал рендерное изображение iPhone 15, причем он показал только часть аппарата, но на ней можно увидеть плавные переход корпуса в блок камеры на задней панели.

Инсайдер также сообщал что флагманская серия iPhone 15 получит титановый корпус и USB-C, а вот младшие версии iPhone 15 будет по-прежнему выпускаться с Lightning.