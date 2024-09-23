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iPhone 15 Pro Max возглавил топ-10 продаваемых смартфонов первой половины 2024 года

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Аналитическая компания Omdia представила рейтинг самых продаваемых смартфонов за первую половину 2024 года.

На первом месте оказался iPhone 15 Pro Max с продажами 21,8 миллиона устройств. Второе место занял обычный iPhone 15, который разошёлся тиражом 17,8 миллиона.

На третьем месте с небольшим отрывом находится Samsung Galaxy A15 с продажами 17,3 миллиона. Четвёртое место занимает iPhone 15 Pro с 16,9 миллиона проданных единиц. Следом идёт Galaxy S24 Ultra, единственный дорогой Android-смартфон в топ-10, с тиражом 12,6 миллиона. На шестом месте находится iPhone 13 с 12,5 миллиона.

Седьмую позицию занял Galaxy A15 5G с 12,2 миллиона, восьмое место у Redmi 13C с 11,8 миллиона, девятое – iPhone 14 с 11,2 миллиона, а десятое место у Galaxy A05 с 10 миллионами.

Стоит отметить, что в этом году разрыв между первым и последующими местами стал меньше по сравнению с предыдущими годами.

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