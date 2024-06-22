iPhone 15 Plus стал на 40% доступнее для покупателей в России

Версия Plus отличается от обычного iPhone 15 большим экраном размером 6,7 дюйма по сравнению с 6,1 дюйма у базовой модели.

Один из новых смартфонов iPhone 15 Plus, стал дешевле в российских интернет-магазинах, на что обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.

С момента старта продаж в России этот телефон стал доступнее на 40%. Если быть точнее, что цена в России снизилась с 140 тысяч до 85 тысяч рублей.

Напомним, что Apple представила новую серию смартфонов iPhone 15 в сентябре 2023 года. В эту серию входят четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.