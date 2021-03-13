iPhone 12s Pro в розовом цвете с камерой в стиле iPhone 7 показали на рендерах

В сети решили показать, каким будет следующий смартфон американской компании, который выйдет, как ожидается, под названием iPhone 12s, а не iPhone 13.

Есть данные, что в компании не будут использовать название iPhone 13, и вместо него применят в названии линейки «s», тогда как следующее поколение выйдет как iPhone 14.

В сети распространили рендерные изображения, на которых показали предполагаемый дизайн новых флагманов. В частности, на рендерах показали iPhone 12s Pro в розовом цвете с камерой в стиле iPhone 7, но далеко не факт, что смартфон выйдет на рынок в подобном дизайне.

Ранее сообщалось, что в модели должна появится новая система Face ID, за счет которой существенно увеличится вырез вверху экрана. Также аппарату приписывают 120-герцоввый экран и встроенный сканер отпечатков пальцев.